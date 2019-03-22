Жорди Альба: "Я знаю Энрике уже очень долго, мы отлично общаемся"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба рассказал, что думает о своих отношениях с тренером сборной Испании Луисом Энрике. Об этом сообщает Sportyou.

"У нас были отличные отношения с Энрике в "Барселоне", такими они и остались. У него есть свое мнение о каждом футболисте, но для меня никогда не было это проблемой, хотя было много слухов об этом.

Я знаю его уже очень долго, мы отлично общаемся. Он многого требует не только от игроков но и от себя", - сказал Альба.

Завтра, 23 марта, сборная Испании встретится с Норвегией в рамках отборочного тура Евро-2020.

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