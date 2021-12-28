Жорди Альба заразился коронавирусом

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Жорди Альба заразился коронавирусомФото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

В "Барселоне" обнаружен новый случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Положительный тест сдал защитник Жорди Альба.

Напомним, что вчера было объявлено о том, что ковидом заразились защитники Клеман Лангле и Дани Алвес, который все еще не дебютировал за сине-гранатовых после подписания контракта.

Отмечается, что все они чувствуют себя в порядке и уже самоизолировались дома.

Напомним, что уже 2 января "Барселона" сыграет с "Мальоркой". 

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