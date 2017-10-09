Жорди Мбула: "Не видел определенности в "Барселоне"

Вингер "Монако" Жорди Мбула объяснил свое решение покинуть каталонскую "Барселону" и перебраться во Францию.

" Мы обсуждали это решение с семьей и моими агентами, и правда состоит в том, что это было трудное решение. Но я подумал, что этот переход будет лучшим вариантом для моей карьеры, он позволит мне прогрессировать и дальше. В "Барселоне" все было сложно. Я не видел определенности по отношению ко мне, поэтому я решил уйти. " Барса" пыталась у держать меня , но это было мое решение ", - цитирует 18-летнего футболиста fichajes.com.

Напомним, "Барселона" определилась с главной трансферной целью на лето. | soccernews.ru