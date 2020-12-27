Жорже Мендеш получил награду лучшему агенту XXI века по версии Globe Soccer Awards.

Стал известен победитель премии Globe Soccer Awards в номинации лучший агент XXI века.

Им стал португалец Жорже Мендеш, который обошел Мино Райолу (клиенты: Ибрагимович, Погба, Холанд) и Джованни Бранкини, представляющего интересы Дугласа Косты, Фернандиньо.



54-летний агент помогает помогает найти клубы и подписать контракты для многих звезд футбола. Среди них не только игроки масштаба Криштиану Роналду и Давида Де Хеа, но и главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.