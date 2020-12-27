Жорже Мендеш получил награду лучшему агенту XXI века по версии Globe Soccer Awards.

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Жорже Мендеш получил награду лучшему агенту XXI века по версии Globe Soccer Awards.Стал известен победитель премии Globe Soccer Awards в номинации лучший агент XXI века.

Им стал португалец Жорже Мендеш, который обошел Мино Райолу (клиенты: Ибрагимович, Погба, Холанд) и Джованни Бранкини, представляющего интересы Дугласа Косты, Фернандиньо.

54-летний агент помогает помогает найти клубы и подписать контракты для многих звезд футбола. Среди них не только игроки масштаба Криштиану Роналду и Давида Де Хеа, но и главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

Читать по теме: Роналду - Лучший игрок XXI века | http://soccernews.ru
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Роналду - Лучший игрок XXI века

Роналду - Лучший игрок XXI века

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