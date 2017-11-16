Жорже Мендеш провел переговоры с Деле Алли

Теги деле аллитоттенхэмреал мадриджорже мендеш

Жорже Мендеш провел переговоры с Деле АллиИзвестный португальский агент Жорже Мендеш провел переговоры с полузащитником лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует Daily Mail, на встрече обсуждался вопрос возможного перехода 21-летнего хавбека "шпор" в стан мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне Деле Алли забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Алли сможет сыграть против "Арсенала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов