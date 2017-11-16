Жорже Мендеш провел переговоры с Деле Алли

Известный португальский агент Жорже Мендеш провел переговоры с полузащитником лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует Daily Mail, на встрече обсуждался вопрос возможного перехода 21-летнего хавбека "шпор" в стан мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне Деле Алли забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Алли сможет сыграть против "Арсенала". | soccernews.ru