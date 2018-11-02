Жорже Мендеш работает над переходом двух звёздных футболистов в "Ювентус"

Известный футбольный агент Жорже Мендеш работает над переходом двух своих звёздных клиентов в "Ювентус".

Как сообщает Tribalfootball, португалец хочет пристроить в туринском клубе вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа и полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

По задумке Мендеша, испанский страж ворот присоединится к "старой синьоре" на правах свободного агента по истечении контракта с "красными дьяволами".

А вот за колумбийского хавбека придётся заплатить кругленькую сумму. Сейчас агент обсуждает с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли детали будущего трансфера.

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