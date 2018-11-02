Жорже Мендеш работает над переходом двух звёздных футболистов в "Ювентус"

Теги жорже мендешювентусдавид де хеахамес родригес

Жорже Мендеш работает над переходом двух звёздных футболистов в "Ювентус"

Известный футбольный агент Жорже Мендеш работает над переходом двух своих звёздных клиентов в "Ювентус".

Как сообщает Tribalfootball, португалец хочет пристроить в туринском клубе вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа и полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

По задумке Мендеша, испанский страж ворот присоединится к "старой синьоре" на правах свободного агента по истечении контракта с "красными дьяволами".

А вот за колумбийского хавбека придётся заплатить кругленькую сумму. Сейчас агент обсуждает с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли детали будущего трансфера.

Не пропустите: Марчелло Липпи высказался о своевременности перехода Роналду в "Ювентус". | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов