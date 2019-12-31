Жорже Мендеш рассказал, при каких условиях сборная Португалии сможет побороться за победу на Чемпионате Мира

Известный футбольный агент Жорже Мендеш высказал мнение, что сборная Португалии станет реальным претендентом на победу в Чемпионате Мира, если в её составе одновременно будут играть Криштиану Роналду и Жоау Фелиш.

"Если бы лучший футболист в истории играл вместе с лучшим молодым игроком, португальская команда могла бы побороться за победу на мундиале", - сказал Мендеш, подразумевая Роналду и Фелиша.

Стоит отметить, что лучшим результатом португальцев на мировых первенствах было третье место в 1966 году.

Также напомним, что Роналду и Фелиш являются клиентами Мендеша.

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