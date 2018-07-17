Жорже Мендеш: "Роналду будет лучшим игроком в истории "Ювентуса"

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Жорже Мендеш: "Роналду будет лучшим игроком в истории "Ювентуса"

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, высказался по поводу перспектив своего клиента в туринском клубе.

"В "Манчестер Юнайтед" Роналду был лучшим в истории клуба. Также было в "Реале", также будет и в "Ювентусе". Думаю, что "Ювентус" сможет выиграть Лигу Чемпионов с Криштиану, потому что он лучший футболист в истории" - цитирует Мендеша Football Italia. 

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