Жорже Мендеш сделал заявление о будущем Роналду

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Жорже Мендеш сделал заявление о будущем Роналду

Фото Marca

Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, отреагировал на слухи, согласно которым его клиент летом готов вернуться в "Спортинг".

"Криштиану гордится чемпионским титулом, который выиграл "Спортинг". Он заявлял об этом публично. Но сейчас его карьерные планы не связаны с Португалией", - цитирует Мендеша Record.

СМИ пишут, что 36-летний Роналду может покинуть "Ювентус" в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов.

Звёздный форвард начинал свою карьеру в "Спортинге", а в 2003 году перешёл в "Манчестер Юнайтед".

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