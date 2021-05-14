Жорже Мендеш сделал заявление о будущем Роналду
Фото Marca
Жорже Мендеш, агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, отреагировал на слухи, согласно которым его клиент летом готов вернуться в "Спортинг".
"Криштиану гордится чемпионским титулом, который выиграл "Спортинг". Он заявлял об этом публично. Но сейчас его карьерные планы не связаны с Португалией", - цитирует Мендеша Record.
СМИ пишут, что 36-летний Роналду может покинуть "Ювентус" в случае непопадания команды в Лигу Чемпионов.
Звёздный форвард начинал свою карьеру в "Спортинге", а в 2003 году перешёл в "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17