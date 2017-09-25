Жорже Мендеш уже выбрал следующий клуб для Деле Алли

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Жорже Мендеш уже выбрал следующий клуб для Деле АллиИзвестный агент Жорже Мендеш ведет борьбу с конкурентами за то, чтобы вести дела полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Так, согласно информации испанской прессы, португалец уже сделал предложение 21-летнему хавбеку "шпор", в котором он пообещал футболисту поспособствовать его возможному переходу следующим летом в мадридский "Реал".

Напомним, "Реал" продлил контракт с Льоренте. | soccernews.ru

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