Жорже Жезуш сравнил Марадону с Месси и Роналду

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Жорже Жезуш сравнил Марадону с Месси и Роналду

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш высказался о карьере легендарного Диего Марадоны, который умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.

"Марадона был топ-футболистом. Его отличала страсть к футболу. В этом компоненте на Диего похож Криштиану Роналду. У Месси такой страсти нет. Не поймите меня неправильно, я не считаю, что у Месси вообще нет страсти. Он великий футболист, но дело в том, как это реализуется на практике. В случае Марадоны она была очень яркой", - приводит слова Жезуша TSF.

Марадона умер от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Его похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса. По факту смерти бывшего футболиста возбуждено уголовное дело.

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