Жорже Жезуш сравнил Марадону с Месси и Роналду
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш высказался о карьере легендарного Диего Марадоны, который умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.
"Марадона был топ-футболистом. Его отличала страсть к футболу. В этом компоненте на Диего похож Криштиану Роналду. У Месси такой страсти нет. Не поймите меня неправильно, я не считаю, что у Месси вообще нет страсти. Он великий футболист, но дело в том, как это реализуется на практике. В случае Марадоны она была очень яркой", - приводит слова Жезуша TSF.
Марадона умер от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Его похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса. По факту смерти бывшего футболиста возбуждено уголовное дело.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14