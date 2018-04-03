Жорже Жезуш: "В игре против Месси легче организовать свою защиту, нежели против Гризманна"

Теги спортинг лиссабонатлетико мадридантуан гризманнлионель месси

Жорже Жезуш: "В игре против Месси легче организовать свою защиту, нежели против Гризманна"Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш сравнил форвардов каталонской "Барселоны" и мадридского "Атлетико" Лионеля Месси и Антуана Гризманна.

"Месси не меняет так часто позицию, как Гризманн. Аргентинец, скорее - игрок зоны, против него легче организовать свою защиту. Француз же - игрок, который передвигается по всему полю", - цитирует наставника "львов" football.fr.

Напомним, что "Спортинг" и "Атлетико" сыграют в 1/4 финала Лиги Европы.

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