Жорже Жезуш: "В игре против Месси легче организовать свою защиту, нежели против Гризманна"

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш сравнил форвардов каталонской "Барселоны" и мадридского "Атлетико" Лионеля Месси и Антуана Гризманна.

" Месси не меняет так часто позицию, как Гризманн. Аргентинец, скорее - игрок зоны, против него легче организовать свою защиту. Француз же - игрок, который передвигается по всему полю ", - цитирует наставника "львов" football.fr.

Напомним, что "Спортинг" и "Атлетико" сыграют в 1/4 финала Лиги Европы.

Не пропустите: "Барселона" определилась с альтернативой Гризманну. | soccernews.ru