Жоржиньо - десятый футболист, выигравший Евро и ЛЧ/КЧ за один год

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Жоржиньо - десятый футболист, выигравший Евро и ЛЧ/КЧ за один год

Фото инстаграм Жоржиньо

Полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо пополнил список игроков, победивших в Лиге / Кубке Чемпионов и на Чемпионате Европы в одном году.

Стоит отметить, что защитник Эмерсон не включён в данный перечень, поскольку он не выходил на поле в финале ЛЧ 2020/21.

1) Луис Суарес ("Интер" и сборная Испании) - 1964 год;

2) Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Берри ван Арле и Джералд Ваненбург (ПСВ и сборная Нидерландов) - 1988 год;

3) Фернандо Торрес и Хуан Мата ("Челси" и сборная Испании) - 2012 год;

4) Криштиану Роналду и Пепе ("Реал" и сборная Португалии) - 2016 год;

5) Жоржиньо ("Челси" и сборная Италии) - 2021 год.

Не пропустите: Только два футболиста в этом году выиграли Лигу Чемпионов и Евро-2020. | http://soccernews.ru
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