Жоржиньо: "Если Сарри возглавит "Ювентус", болельщики "Наполи" разозлятся"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал, что думает о том, что Мауриццио Сарри может возглавить "Ювентус". Об этом пишет Football Italia.

Напомним, футболист перешел в лондонский клуб из "Наполи" летом 2018 года вместе с Сарри.

"Он отлично поработал в "Челси". Несмотря на то, что его критиковали, мы стали третьими в АПЛ и победили в Лиге Европы.

"Болельщики "Наполи" все еще любят Сарри. Они очень огорчатся, если ое возглавит "Ювентус". Они преданы своей команде. Они могут воспринять это как предательство. Посмотрим", - сказал Жоржиньо.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 27 матчах, забив 3 гола.

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