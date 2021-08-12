Жоржиньо и Эмерсон стали авторами уникального достижения

Фото твиттер УЕФА

Два игрока лондонского "Челси" - Жоржиньо и Эмерсон Пальмери - переписали историю европейского футбола.

Они стали первыми футболистами, выигравшими за один год Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Чемпионат Европы среди сборных.

Напомним, что 29 мая "Челси" стал победителем ЛЧ, а сегодня ночью - обладателем Суперкубка УЕФА.

11 июля в финале Евро-2020 сборная Италии с Жоржиньо и Эмерсоном в составе одолела в серии пенальти Англию.

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