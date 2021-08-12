Жоржиньо и Эмерсон стали авторами уникального достижения
Фото твиттер УЕФА
Два игрока лондонского "Челси" - Жоржиньо и Эмерсон Пальмери - переписали историю европейского футбола.
Они стали первыми футболистами, выигравшими за один год Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Чемпионат Европы среди сборных.
Напомним, что 29 мая "Челси" стал победителем ЛЧ, а сегодня ночью - обладателем Суперкубка УЕФА.
11 июля в финале Евро-2020 сборная Италии с Жоржиньо и Эмерсоном в составе одолела в серии пенальти Англию.
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|3
|3
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|Румыния
|3
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|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
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|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
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|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
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|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
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|О
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|Хорватия
|3
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|Турция
|3
|3
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|1
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|1
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|6
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|Ирландия
|3
|4
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|М
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|1
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|3
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|3
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|3
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|3
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