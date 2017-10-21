Жоржиньо может начать выступать за сборную Бразилии

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Жоржиньо может начать выступать за сборную Бразилии

Наставник сборной Бразилии Тите рассказал о возможном вызове в команду хавбека "Наполи" Жоржиньо.

"Я лично разговаривал с Жоржиньо после встречи с представителями федерации. До этого я следил за развитием его карьеры. Я всё подробно объяснил ему по телефону, сказал ему, что окончательное решение на этот счёт принимать ему и только ему. Это решение очень важно для развития его карьеры.

Сильвиньо отслеживал его выступления в Италии. Мы поговорили о нём, его качествах, о том, что он мог бы дать нашей национальной команде. Посмотрим, что будет дальше. Меня успокаивает то, что сейчас он точно знает, какого мнения о нём тренерский штаб сборной Бразилии" - приводит слова Тите сайт бразильской федерации футбола.

Отметим, что Жоржиньо провел две товарищеские игры за сборную Италии, однако это ему не помешает начать выступления за Бразилию.

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