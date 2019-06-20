Жоржиньо может перейти в "Ювентус"
Жоао Сантос, агент полузащитника "Челси" Жоржиньо, заявил, что его клиент может перейти в "Ювентус".
"У Жоржиньо действующий четырехлетний контракт с "Челси". Мы решили выждать несколько дней, чтобы понять, реальны ли слухи о других клубах. Жоржиньо нравится в "Челси" и он не хочет уходить, но в футболе бывает все.
Если он перейдет в "Ювентус", то его прежние выступления за "Наполи" не станут проблемой, так как Жоржиньо - профессионал", - приводит слова Сантоса Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось, что на покупке Жоржиньо настаивает новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.
В минувшем сезоне 27-летний Жоржиньо провел за "Челси" 54 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.
Не пропустите: "Ювентус" хочет купить защитника "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
-
Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина
-
Хавбек "Фейеноорда" де Вильена близок к переходу в "Краснодар"
-
Зинченко подписал с "Манчестер Сити" новый пятилетний контракт
-
"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу полузащитника "Реала"
Лента новостей
-
Фото Месси, которого окружили соперники, набирает популярность
-
Три футболиста сборной Никарагуа вызвали проституток после разгрома от Коста-Рики на КОНКАКАФ
-
"Ювентус" предложил Рабьо зарплату 7 миллионов евро в год, однако игрок просит больше
-
Бывшие игроки "Спартака" Кудряшов и Таски покинули "Истанбул Башакшехир"
-
Фанаты "Динамо" выбрали лучшего игрока прошлого сезона
-
"Арсенал" неожиданно проиграл клубу ФНЛ в товарищеском матче
-
2
Дзюба сделал селфи с известным актером театра и кино
-
Жоржиньо может перейти в "Ювентус"
-
Хавбек "Реала" близок к переходу в "Байер"
-
"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
-
1
Сарри: "Главное, что "Ювентус" не требует от меня работать голым"
-
4
Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина
-
1
"Борнмут" требует от "МЮ" 56 миллионов евро за 21-летнего хавбека
-
Хавбек "Фейеноорда" де Вильена близок к переходу в "Краснодар"
-
1
"Милан" интересуется тремя игроками "Реала"
-
Названо имя нового главного тренера сборной Беларуси
-
"Краснодар" вернулся к переговорам по трансферу хавбека сборной Нидерландов
-
Сотрудник "Уфы" чудом не погиб из-за любви к экстремальным видам спорта
-
Английские СМИ назвали бюджет "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно
-
Вратарь "Зенита" перешел в "СКА-Хабаровск"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16