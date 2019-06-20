Жоржиньо может перейти в "Ювентус"



Жоао Сантос, агент полузащитника "Челси" Жоржиньо, заявил, что его клиент может перейти в "Ювентус".

"У Жоржиньо действующий четырехлетний контракт с "Челси". Мы решили выждать несколько дней, чтобы понять, реальны ли слухи о других клубах. Жоржиньо нравится в "Челси" и он не хочет уходить, но в футболе бывает все.

Если он перейдет в "Ювентус", то его прежние выступления за "Наполи" не станут проблемой, так как Жоржиньо - профессионал", - приводит слова Сантоса Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что на покупке Жоржиньо настаивает новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

В минувшем сезоне 27-летний Жоржиньо провел за "Челси" 54 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

Не пропустите: "Ювентус" хочет купить защитника "Реала". | http://soccernews.ru