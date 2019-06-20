Жоржиньо может перейти в "Ювентус"

Теги ювентусчелсижоржиньотрансферы

Жоржиньо может перейти в "Ювентус"
Жоао Сантос, агент полузащитника "Челси" Жоржиньо, заявил, что его клиент может перейти в "Ювентус".

"У Жоржиньо действующий четырехлетний контракт с "Челси". Мы решили выждать несколько дней, чтобы понять, реальны ли слухи о других клубах. Жоржиньо нравится в "Челси" и он не хочет уходить, но в футболе бывает все. 

Если он перейдет в "Ювентус", то его прежние выступления за "Наполи" не станут проблемой, так как Жоржиньо - профессионал", - приводит слова Сантоса Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что на покупке Жоржиньо настаивает новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

В минувшем сезоне 27-летний Жоржиньо провел за "Челси" 54 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

Не пропустите: "Ювентус" хочет купить защитника "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бывшие игроки "Спартака" Кудряшов и Таски покинули "Истанбул Башакшехир"

Бывшие игроки "Спартака" Кудряшов и Таски покинули "Истанбул Башакшехир"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов