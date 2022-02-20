Жоржиньо назвал лучшего тренера в мире

Фото: инстаграм Жоржиньо/Автор неизвестен

Итальянский полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо заявил, что он хочет поработать под руководством главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Я должен был перейти не в "Челси", а в другой клуб Премьер-лиги. Но я итоге сложилось так, как сложилось. Я уже был в Лондоне, когда увидел предложение "Челси", и я согласился.

Впрочем, я по-прежнему надеюсь поиграть в команде Гвардиолы. Я считаю его эталоном среди тренеров", - приводит слова Жоржиньо The Mirror.

В нынешнем сезоне 30-летний Жоржиньо провел за "Челси" 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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