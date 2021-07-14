Жоржиньо оценил свои шансы на "Золотой мяч"

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Жоржиньо оценил свои шансы на "Золотой мяч"

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо поделился мнением о своих шансах выиграть "Золотой мяч" в этом году.

"Каждый человек живет мечтами. Впрочем, если говорить о футбольном мастерстве, то я не лучший в мире. Критерием для получения "Золотого мяча" является количество титулов, а никто не выиграл более значимые трофеи, чем я. Но разве меня можно сравнить с Месси, Роналду или Неймаром?" - приводит слова Жоржиньо Sport Mediaset.

Напомним, что Жоржиньо стал чемпионом Европы со сборной Италии, а в составе "Челси" выиграл Лигу чемпионов. Стоит отметить, что точно такой же набор титулов у его партнера по "Челси" и сборной Италии Эмерсона.

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