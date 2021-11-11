Жоржиньо оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч" в этом году

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Полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо порассуждал о возможности стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

"Не хочу говорить о том, заслужил я или нет. Но моя победа в голосовании стала бы стимулом для других футболистов. Это показало бы, что учитываются не только голы. Не возлагаю много надежд, но было бы лицемерием заявить, что я не думаю о выигрыше "Золотого мяча". Будет здорово, если это произойдёт, но если нет, то и жаловаться я не буду. Мне есть на чём сосредоточиться", - приводит слова 29-летнего хавбека AS.

В этом году Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов с "Челси" и Евро-2020 в составе сборной Италии.

За календарный год игрок провёл 54 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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