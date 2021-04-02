Жоржиньо определился со своим будущим в "Челси"

Фото инстаграм Жоржиньо

Полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо не собирается менять команду, об этом сообщил его агент Жоау Сантос.

"Его контракт с "Челси" рассчитан ещё на два года. Жоржиньо хочет сыграть на Евро-2020 и ЧМ-2022. Он останется в "Челси", это 100 процентов. В ближайшие месяцы мы начнём переговоры о продлении контракта", - приводит слова агента Tuttomercatoweb.

29-летний Жоржиньо выступает за "Челси" с июля 2018 года, сыграл 126 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона 2022/23. СМИ регулярно пишут о возможном возвращении хавбека в Италию.

Не пропустите: Определился лидер в гонке за Агуэро. | http://soccernews.ru