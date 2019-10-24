Жоржиньо отпраздновал гол Батшуайи, схватив бельгийца за гениталии

Празднование игроками "Челси" победного гола в ворота "Аякса" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов завершилось деликатным инцидентом.

Автор забитого мяча Миши Батшуайи в качестве поздравления от полузащитника Жоржиньо получил прихват за гениталии.

Сам бельгиец выложил видео с эпизодом в твиттере, спросив в описании: "ЗАЧЕМ???!!!!!".

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