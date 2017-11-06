Жоржиньо получил вызов в сборную Италии

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо Фрелло получил вызов в сборную Италии, сообщает Football Italia.

Напомним, что хавбек неаполитанцев родился в Бразилии, однако принял решение выступать за "Скуадру Адзурру".

В активе Жоржиньо уже есть два матча в составе сборной Италии, но они носили товарищеский характер.

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