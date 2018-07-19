Жоржиньо прокомментировал свой переход в "Челси"

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Жоржиньо прокомментировал свой переход в "Челси"

Хавбек "Челси" Жоржиньо высказался о своем трансфере в лондонский клуб.

"Еще с детства я был из тех, кто всегда получал удовольствие от вызовов, и для меня это просто огромный вызов, профессиональный и личный, и это очень вдохновляет меня, это возможность получить важный опыт, и я очень рад этой возможности" - приводит слова Жоржиньо сайт клуба.

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