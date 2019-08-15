Жоржиньо рассказал, что ему неприятно, когда фанаты ассоциируют его только с Сарри

Теги челсижоржиньомаурицио сарри

Жоржиньо рассказал, что ему неприятно, когда фанаты ассоциируют его только с Сарри

Хавбек "Челси" Жоржиньо сказал, что ему не нравится, когда его ассоциируют и итальянским специалистом Маурицио Сарри, передает Esporte Interativo.

Футболист считает, что достаточно много работал, чтобы попасть в "Челси".

Полузащитник выступал под руководством Сарри в "Наполи" и "Челси".

"Мне становится грустно, когда все думают, что я попал в "Челси" только из-за Сарри. Я тяжело работал, чтобы сюда попасть, но фанатам сложно что-то доказать. Хочу провести этот сезон на отлично, чтобы люди знали Жоржиньо, играющего в "Челси", а не просто Жоржиньо, который работает только с Сарри", - сказал футболист.

Напомним, вчера, 14 августа, в матче за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Ливерпулем", футболист отметился голом.

Жоржиньо перешёл в "Челси" летом 2018 года за 57 миллионов евро.

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