Жоржиньо рассказал о своём отношении к третьему месту в голосовании за обладателя "Золотого мяча"

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Хавбек лондонского "Челси" Жоржиньо признался, что его не расстроили результаты голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Напомним, что итальянец финишировал третьим вслед за Лионелем Месси и Робертом Левандовски.

"То, что я не выиграл "Золотой мяч", не имеет значения. Меня обошли отличные футболисты, которые провели прекрасный сезон", - цитирует Жоржиньо Football Italia.

В 2021 году полузащитник выиграл Лигу Чемпионов в составе "Челси" и Евро-2020 со сборной Италии.

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