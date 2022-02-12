Жоржиньо рассказал о своём отношении к третьему месту в голосовании за обладателя "Золотого мяча"

Теги челсииталияжоржиньозолотой мяч

Жоржиньо рассказал о своём отношении к третьему месту в голосовании за обладателя "Золотого мяча"

Фото инстаграм Жоржиньо

Хавбек лондонского "Челси" Жоржиньо признался, что его не расстроили результаты голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Напомним, что итальянец финишировал третьим вслед за Лионелем Месси и Робертом Левандовски.

"То, что я не выиграл "Золотой мяч", не имеет значения. Меня обошли отличные футболисты, которые провели прекрасный сезон", - цитирует Жоржиньо Football Italia.

В 2021 году полузащитник выиграл Лигу Чемпионов в составе "Челси" и Евро-2020 со сборной Италии.

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