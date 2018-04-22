Жоржиньо сделал выбор между манчестерскими грандами

Теги наполижоржиньоманчестер ситиманчестер юнайтед

Жоржиньо сделал выбор между манчестерскими грандамиПолузащитник "Наполи" Жоржиньо сделал выбор между манчестерскими грандами, которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям The Sun, 26-летний хавбек "партенопейцев" предпочитает своему переходу в стан "Юнайтед" возможный трансфер в "Сити".

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за "Наполи".

Напомним, трансфер Жоржиньо оценивается в 40 миллионов евро. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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