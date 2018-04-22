Полузащитник "Наполи" Жоржиньо сделал выбор между манчестерскими грандами, которые заинтересованы в его подписании.

Так, по сведениям The Sun, 26-летний хавбек "партенопейцев" предпочитает своему переходу в стан "Юнайтед" возможный трансфер в "Сити".

В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за "Наполи".

Напомним, трансфер Жоржиньо оценивается в 40 миллионов евро. | soccernews.ru