Жоржиньо сделал выбор между манчестерскими грандами

Хавбек "Наполи" Жоржиньо определился со своим будущим.

Как сообщает CalcioNapoli24, бразилец хочет продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Ориентировочная стоимость сделки составляет 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что кроме "Сити" в услугах игрока также был заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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