Жоржиньо в шаге от перехода в "Челси"

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Жоржиньо в шаге от перехода в "Челси"

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо в ближайшее время станет игроком "Челси".

Как сообщает Sky Sports, 26-летний итальянец уже прибыл в Лондон для прохождения медобследования и подписания контракта с "синими".

Трансфер Жоржиньо обойдётся "Челси" в 65 миллионов евро.

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