Жоржиньо высказался об уровне "Зенита" на фоне команд АПЛ
Фото: инстаграм Жоржиньо/Автор неизвестен
Итальянский хавбек "Челси" Жоржиньо Фрелло поделился мнением об уровне петербургского "Зенита" на фоне команд АПЛ.
– Вы не так давно играли против "Зенита". Как думаете, на каком месте он бы закончил, если бы выступал в АПЛ?
– Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол.
"Зенит" не случайно находится там, где находится. Окажись "Зенит" в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело, – сказал итальянец.
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
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|17
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
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|20
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