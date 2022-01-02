Жоржиньо высказался об уровне "Зенита" на фоне команд АПЛ

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Жоржиньо высказался об уровне "Зенита" на фоне команд АПЛФото: инстаграм Жоржиньо/Автор неизвестен

Итальянский хавбек "Челси" Жоржиньо Фрелло поделился мнением об уровне петербургского "Зенита" на фоне команд АПЛ.

– Вы не так давно играли против "Зенита". Как думаете, на каком месте он бы закончил, если бы выступал в АПЛ?

– Это зависит от многих обстоятельств, но если говорить об уровне команды, то он очень высокий. Есть техничные игроки, которые умеют играть в футбол.

"Зенит" не случайно находится там, где находится. Окажись "Зенит" в АПЛ, то многим командам пришлось бы с ним тяжело, – сказал итальянец.

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