Жоржиньо: "Я думаю, что мог бы адаптироваться к английскому стилю"
Полузащитник "Наполи" Жоржиньо прокомментировал возможный переезд в Англию.
"Я думаю, что мог бы адаптироваться к английскому стилю. Это записит и от того, в каком окружении я окажусь. Мне нужны игроки, которые будут иметь те же характеристики, что и у меня.
Есть английские команды, которые играют низом с мячом, быстро перемещаются из обороны в атаку и любят высокий прессинг. Если бы такая команда захотела купить меня, то мы бы подошли друг другу. Мой футбольный путь не совсем обычный", - сказал он.
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