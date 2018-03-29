Жоржиньо: "Я думаю, что мог бы адаптироваться к английскому стилю"

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо прокомментировал возможный переезд в Англию.

"Я думаю, что мог бы адаптироваться к английскому стилю. Это записит и от того, в каком окружении я окажусь. Мне нужны игроки, которые будут иметь те же характеристики, что и у меня.

Есть английские команды, которые играют низом с мячом, быстро перемещаются из обороны в атаку и любят высокий прессинг. Если бы такая команда захотела купить меня, то мы бы подошли друг другу. Мой футбольный путь не совсем обычный", - сказал он.

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