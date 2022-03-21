Жота обогнал Роналду в списке самых результативных португальцев в топ-5 лигах Европы в этом сезоне

Фото твиттер Диогу Жоты

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота отличился в 19-й раз во всех турнирах сезона 2021/22.

Очередной гол форвард "красных" забил в воскресенье в ворота "Ноттингем Форест" (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Благодаря этому Жота стал самым результативным португальцем в топ-5 лигах Европы в нынешней кампании.

На второе место опустился лидер атак "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, в активе которого 18 мячей.

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