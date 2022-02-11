Жота побил личный рекорд результативности

Фото твиттер "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота достиг отметки в 17 забитых мячей во всех турнирах сезона 2021/22.

Португалец отличился 12 раз в рамках АПЛ, трижды - в Кубке Лиги, по разу - в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.

Как сообщает Opta, 17 голов - это личный рекорд результативности 25-летнего Жоты за клуб Премьер-лиги в одном сезоне.

Напомним, что до "Ливерпуля" форвард два года выступал за "Вулверхэмптон".

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