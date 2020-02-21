Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Форвард "Вулверхэмптона" Диогу Жота стал лучшим футболистом недели Лиги Европы. Об этом сообщается в твиттере УЕФА.
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Вулверхэмптон" обыграл "Эспаньол" (4:0), Жота оформил хет-трик.
⚽️⚽️⚽️ Диогу Жота - Игрок недели в #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/nvaYmt5ufE— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 21, 2020
Ответная встреча команд состоится 27 февраля.
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