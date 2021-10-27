Жота прокомментировал разгромную победу над "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Жоты/Автор неизвестен

Португальский форвард "Ливерпуля" Диогу Жота поделился мнением об игре 9-го тура АПЛ, в которой "красные" разгромили "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:0.

"Это исторический момент, но мы, как игроки, не должны забивать себе этим голову. Я думаю, очень важно то, что мы реалистично относимся к ситуации. Это просто еще 3 очка, нам предстоит пройти длинный путь", – сказал португалец.

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