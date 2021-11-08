Жота рассказал о стандартах Роналду и Салаха

Фото: инстаграм Жоты/Автор неизвестен

Форвард сборной Португалии и "Ливерпуля" Диогу Жота поделился мнением о партнере по команде Мохамеде Салахе.

– Отличный игрок мирового класса, конечно, все это знали. Я думаю, в этом сезоне он показывает миру свою технику, забивает отличные индивидуальные голы. Это приносит нам пользу, потому что мы знаем, что у нас есть человек, который может совершить решающее действие в игре.

Соперники знают, что им нужно быть внимательными, сократить пространство, которое они оставляют для него.

– Думаете ли вы: "Ого, я дышу одним воздухом с ним, играю рядом с ним"?

– Да, впервые у меня это чувство появилось, когда я попал в сборную, сыграл с Роналду. Думаю, я пока что не могу поставить их на один уровень, потому что Роналду долго играл на высоком уровне и делает это до сих пор, но у них одинаковые стандарты игры. Когда он на поле, он очень опасны, могут забить в любой момент. Это очень полезно для меня, поскольку я могу учиться у них, – сказал португальский футболист.

В нынешнем сезоне Жота сыграл 10 матчей в АПЛ, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Также не пропустите: У Дольберга диагностирована неизлечимая болезнь. | http://soccernews.ru