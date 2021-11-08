Жота рассказал о стандартах Роналду и Салаха
Фото: инстаграм Жоты/Автор неизвестен
Форвард сборной Португалии и "Ливерпуля" Диогу Жота поделился мнением о партнере по команде Мохамеде Салахе.
– Отличный игрок мирового класса, конечно, все это знали. Я думаю, в этом сезоне он показывает миру свою технику, забивает отличные индивидуальные голы. Это приносит нам пользу, потому что мы знаем, что у нас есть человек, который может совершить решающее действие в игре.
Соперники знают, что им нужно быть внимательными, сократить пространство, которое они оставляют для него.
– Думаете ли вы: "Ого, я дышу одним воздухом с ним, играю рядом с ним"?
– Да, впервые у меня это чувство появилось, когда я попал в сборную, сыграл с Роналду. Думаю, я пока что не могу поставить их на один уровень, потому что Роналду долго играл на высоком уровне и делает это до сих пор, но у них одинаковые стандарты игры. Когда он на поле, он очень опасны, могут забить в любой момент. Это очень полезно для меня, поскольку я могу учиться у них, – сказал португальский футболист.
В нынешнем сезоне Жота сыграл 10 матчей в АПЛ, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.
Также не пропустите: У Дольберга диагностирована неизлечимая болезнь. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Жота рассказал о стандартах Роналду и Салаха
-
1
Месси хочет, чтобы один из лидеров "Барселоны" перешел в ПСЖ
-
Травма Жиго оказалась не серьезной
-
Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала"
-
Погба травмировался в расположении сборной Франции
-
Арсен Венгер рассказал о том, кого мог возглавить во время тренерской карьеры помимо "Арсенала"
-
У Дольберга диагностирована неизлечимая болезнь
-
Хави высказался о потенциале Дембеле
-
"Ювентус" может разорвать контракт с Рэмзи
-
Два футболиста "Реала" должны восстановится к окончанию международной паузы
-
Иньеста высказался о назначении Хави в "Барселону"
-
Майораль может сменить клуб
-
Агаларов высказался о своем невызове в сборную России
-
"Райо Вальекано" теряет Фалькао
-
"Спартак" показал, что осталось за матча с "Локомотивом"
-
Владельцы "Арсенала" ответили на слухи о продаже клуба
-
"Манчестер Юнайтед" уволит Сульшера при одном условии
-
Хави отказался от топ-предложения ради работы в "Барселоне"
-
Моуринью жестко высказался о ситуации в "Роме"
-
Шевченко хочет видеть в "Дженоа" двух игроков сборной Украины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18