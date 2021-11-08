Жота рассказал о стандартах Роналду и Салаха

Теги диогу жотакриштиану роналдумохамед салахливерпуль

Жота рассказал о стандартах Роналду и СалахаФото: инстаграм Жоты/Автор неизвестен

Форвард сборной Португалии и "Ливерпуля" Диогу Жота поделился мнением о партнере по команде Мохамеде Салахе.

– Отличный игрок мирового класса, конечно, все это знали. Я думаю, в этом сезоне он показывает миру свою технику, забивает отличные индивидуальные голы. Это приносит нам пользу, потому что мы знаем, что у нас есть человек, который может совершить решающее действие в игре.

Соперники знают, что им нужно быть внимательными, сократить пространство, которое они оставляют для него.

– Думаете ли вы: "Ого, я дышу одним воздухом с ним, играю рядом с ним"?

– Да, впервые у меня это чувство появилось, когда я попал в сборную, сыграл с Роналду. Думаю, я пока что не могу поставить их на один уровень, потому что Роналду долго играл на высоком уровне и делает это до сих пор, но у них одинаковые стандарты игры. Когда он на поле, он очень опасны, могут забить в любой момент. Это очень полезно для меня, поскольку я могу учиться у них, – сказал португальский футболист.

В нынешнем сезоне Жота сыграл 10 матчей в АПЛ, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Также не пропустите: У Дольберга диагностирована неизлечимая болезнь. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала"

Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов