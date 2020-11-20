Жота в 2016 году мог оказаться в "Арсенале"

СМИ узнали о несостоявшемся переходе форварда "Ливерпуля" Диогу Жоты в "Арсенал" четыре года назад.

По информации The Athletic, "канониры" пытались купить португальца у "Пасуш де Феррейры", однако тот выбрал "Атлетико".

В итоге в составе "матрасников" нападающий не заиграл и после аренды в "Порту" перебрался в "Вулверхэмптон".

За "волков" Жота успешно выступал на протяжении трёх сезонов, а в сентябре его за 44,7 миллиона евро приобрёл "Ливерпуль".

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