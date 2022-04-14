Жота высказался о выходе в полуфинал

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Жота высказался о выходе в полуфинал

Фото: твиттер Жоты\Автор неизвестен

Португальский форвард "Ливерпуля" Диогу Жота высказался по поводу выхода "красных" в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что в 1\4 английский клуб по сумме двух встреч обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 6:4.

"Мы старались играть на максимуме, как и всегда. Они забили из ничего, но на каком-то этапе мы вели 6:2 и, возможно, расслабились, когда нам не стоило этого делать. Но главное, что мы прошли дальше.

У нас есть страсть. Мы продолжаем сражаться в трех турнирах. Мы ротируем состав, так что все чувствуют себя вовлеченными. В субботу – матч с "Манчестер Сити" в 1/2 финала Кубка Англии", – сказал португалец.

Отметим, что в полуфинале "Ливерпуля" сыграет с "Вильярреалом", который уже прошел "Ювентус" и "Баварию".

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