Жота высказался после поражения от Германии на Евро-2020

Теги чемпионат европыпортугалиядиогу жота

Жота высказался после поражения от Германии на Евро-2020Фото: инстаграм Жоты/Автор неизвестен

Футболист сборной Португалии и "Ливерпуля" Диогу Жота поделился мыслями после поражения от Германии (2:4) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

"Что пошло не так? Многое. Мы неплохо начали, однако они постоянно контролировали мяч в центре поля и после двух забросов мы забили два автогола в свои ворота.

Во втором тайме мы хотели перевернуть игру, однако внось пропустили два мяча. Но мы продолжили биться, сумев в итоге забить и еще попасть в штангу.

Нельзя расстраиваться. У нас все еще есть один матч. Мы все еще в деле", – сказал Жота TVI24

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