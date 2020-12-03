Жозе Моуринью раскритиковал формат еврокубков
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью недоволен действующим форматом еврокубков.
"На данный момент "Тоттенхэм" один из главных претендентов на победу в Лиге Европы, тут скрывать нечего. Английские клубы всегда являются таковыми. Но после группового этапа Лиги Чемпионов добавится много команд в Лигу Европы. Я не считаю это справедливым, всегда выступал против этого. Эта система переворачивает ход соревнований, получается совсем другой турнир", - сказал Моуринью в интервью Evening Standart.
"Тоттенхэм" сейчас делит первое и второе место в группе J с бельгийским "Антверпеном". Обе команды набрали по 9 очков после 4 игр.
Сегодня подопечные Моуринью играют в гостях с клубом "ЛАСК"
Читать также: Эриксен не вернётся в "Тоттенхэм". Он не нужен Моуринью| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" не заплатит игрокам за январь
-
Федор Смолов перенес операцию и восстанавливается после травмы
-
"Локомотив" теряет Зе Луиша: предстоит операция
-
"Барселона" ведет переговоры о новом контракте с Дембеле
-
Семин высказался о возможной реформе в РПЛ
-
Onda Cero: Серхио Рамос хочет уйти из "Реала"
-
1
Леандро Паредес: "Ждем Месси в ПСЖ с распростертыми объятиями"
-
Жозе Моуринью раскритиковал формат еврокубков
-
Головин полностью восстановился после травмы
-
"Ювентус" ищет замену для Кьеллини. Клуб выбирает между четырьмя защитниками
-
1
ПСЖ определил второго кандидата на замену Тухелю
-
Йович вылечился от коронавируса
-
Гайч прокомментировал свою адаптацию в ЦСКА
-
Фанатское объединение омского "Иртыша" признали экстремистским
-
Клубы АПЛ не смогут подписывать игроков младше 18 лет: названа причина
-
2
Временный президент "Барселоны" Тускетс: "Я бы продал Месси прошлым летом"
-
Педро Роша вернётся в "Спартак"
-
Депутат Милонов дал жёсткую оценку выступлению "Зенита" в Лиге Чемпионов
-
Пеле - Марадоне: "Нас сравнивали всю жизнь, но ты несравненный"
-
"Тамбов" выступил за расширение РПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0