Жозе Моуринью раскритиковал формат еврокубков

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью недоволен действующим форматом еврокубков.

"На данный момент "Тоттенхэм" один из главных претендентов на победу в Лиге Европы, тут скрывать нечего. Английские клубы всегда являются таковыми. Но после группового этапа Лиги Чемпионов добавится много команд в Лигу Европы. Я не считаю это справедливым, всегда выступал против этого. Эта система переворачивает ход соревнований, получается совсем другой турнир", - сказал Моуринью в интервью Evening Standart.

"Тоттенхэм" сейчас делит первое и второе место в группе J с бельгийским "Антверпеном". Обе команды набрали по 9 очков после 4 игр.

Сегодня подопечные Моуринью играют в гостях с клубом "ЛАСК"

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