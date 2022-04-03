Жозе Моуринью нагрубил журналисту
Фото: твиттер Моуринью\Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью нагрубил журналисту, который задал ему вопрос касательно тактики, а именно о планах португальского тренера на схему с тремя центральными защитниками.
"Я ожидал намного более жесткого вопроса от тебя. Я слышал тебя на радио вчера, ты был намного агрессивнее, намного сильнее критиковал, был намного более жестким. Я не ожидал такого простого вопроса.
Из этого я делаю вывод о том, что ты был очень агрессивен и очень жесток на радио, но потом пришел сюда и обосрался передо мной", – сказал португальский специалист.
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