Фото: твиттер Моуринью\Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью нагрубил журналисту, который задал ему вопрос касательно тактики, а именно о планах португальского тренера на схему с тремя центральными защитниками.

"Я ожидал намного более жесткого вопроса от тебя. Я слышал тебя на радио вчера, ты был намного агрессивнее, намного сильнее критиковал, был намного более жестким. Я не ожидал такого простого вопроса.

Из этого я делаю вывод о том, что ты был очень агрессивен и очень жесток на радио, но потом пришел сюда и обосрался передо мной", – сказал португальский специалист.

Также не пропустите: "Реал" обыграл "Сельту" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru