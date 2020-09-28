Жозе Моуринью намерен пожертвовать одним турниром в этом сезоне

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сообщил, что он будет вынужден пожертвовать Кубком английской лиги из-за загруженного календаря.

"Я бы хотел побороться за победу в Кубке лиги, но не уверен, что нам это удастся. У нас будет матч Лиги Европы турнира в четверг. Если мы выйдем в группу, то это принесет нам определенную сумму, пусть и не такую большую, как в Лиге Чемпионов. Но АПЛ приняла решение за нас, не став учитывать тот факт, что у нас важный матч в Европе", - приводит слова Моуринью Sports Mole.

29 сентября "Тоттенхэм" сыграет с "Челси" в матче 1/8 финала Кубка лиги. 1 октября "шпорам" предстоит поединок плей-офф Лиги Европы против "Маккаби" из Хайфы. 4 октября лондонцы встретятся с "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

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