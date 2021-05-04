Жозе Моуринью - новый тренер "Ромы"
Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен
Португальский тренер Жозе Моуринью со следующего сезона будет главным тренером "Ромы", об этом сообщил официальный сайт римского клуба. Нынешний главный тренер римлян Пауло Фонсека будет уволен в конце сезона. Контракт Моуринью рассчитан на три года.
Моуринью уже работал в Италии с "Интером", выиграв два скудетто, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу Чемпионов.
Последним клубом Моуринью был "Тоттенхэм", который он покинул в прошлом месяце.
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