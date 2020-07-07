Жозе Моуринью одержал 200 побед в 326 матчах АПЛ. Только один тренер достиг этой отметки быстрее

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Жозе Моуринью одержал 200 побед в 326 матчах АПЛ. Только один тренер достиг этой отметки быстрее

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм", который тренирует Жозе Моуринью, обыграл "Эвертон" со счетом 1:0.

Победа стала для Моуринью 200-й в Премьер-лиге. Для этого португальскому специалисту пришлось провести 326 матчей. Быстрее 200 побед одержал только бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (322).

Стоит отметить, что Моуринью стал пятым тренером в истории АПЛ, одержавшим 200 побед. Также эту отметку превзошли: Фергюсон (528), Арсен Венгер (476), Харри Реднапп (236) и Дэвид Мойес (207).

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