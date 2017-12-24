Жозе Моуринью отпраздновал победу "Барселоны" над "Реалом", одев футболку "сине-гранатовых"

Жозе Моуринью отпраздновал победу каталонской "Барселоны" над мадридским "Реалом" во вчерашнем Эль Класико, надев футболку "сине-гранатовых".

Однако, как информирует Mirror, речь идет не о нынешнем наставнике английского "Манчестер Юнайтед", возглавлявшего королевский клуб в период с 2010-го по 2013-й годы, а о его сыне.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры с Моуринью по новому контракту. | soccernews.ru