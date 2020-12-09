Жозе Моуринью поделился мнением о вылете МЮ из Лиги Чемпионов
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал журналистам о мыслях после вылета "Манчестер Юнайтед" в Лигу Европы после вчерашнего поражения в Лиги Чемпионов от "РБ Лейпциг" (2:3).
"Естественно, теперь "Юнайтед" стали одним из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. Как я говорил, команды, выходящие в Лигу Европы с третьего места групп Лиги чемпионов, всегда крепкие. Их уровень почти всегда выше, нежели уровень Лиги Европы.
А, к тому же, "Манчестер Юнайтед" является одним из топ-клубов как в Англии, так и в остальной Европе. У них была очень мощная группа, бороться с "ПСЖ" и "Лейпцигом" нелегко.
И мы понимали, что с каждой из этих команд будет сложно потом в Лиге Европы", – сказал Моуринью на пресс-конференции.
Напомним, что после поражения от немцев, "Манчестер Юнайтед" заняли только третье место в группе Н Лиги Чемпионов.
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