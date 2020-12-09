Жозе Моуринью поделился мнением о вылете МЮ из Лиги Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал журналистам о мыслях после вылета "Манчестер Юнайтед" в Лигу Европы после вчерашнего поражения в Лиги Чемпионов от "РБ Лейпциг" (2:3).

"Естественно, теперь "Юнайтед" стали одним из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. Как я говорил, команды, выходящие в Лигу Европы с третьего места групп Лиги чемпионов, всегда крепкие. Их уровень почти всегда выше, нежели уровень Лиги Европы.

А, к тому же, "Манчестер Юнайтед" является одним из топ-клубов как в Англии, так и в остальной Европе. У них была очень мощная группа, бороться с "ПСЖ" и "Лейпцигом" нелегко.