Жозе Моуринью прокомментировал итог матча против "Вест Хэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился эмоциями после матча 25 тура АПЛ с "Вест Хэмом" (1:2).
"Конечно, мне грустно. Чувствую, результат должен был быть другим. Во втором тайме мы выглядели неплохо. У них великолепно сыграла оборона. Центральные защитники сделали матч для нас невероятно трудным.
В начале обоих таймов мы допустили грубые ошибки. Но во второй половине встречи команда пробовала все возможное для того, чтобы добиться успеха. Были моменты, мы попадали в штангу, били из хороших позиций. Должны были забить больше голов.
Сейчас тяжело думать о топ-4, первые четыре, пять команд набирают очки. Нам будет невероятно сложно.
Лига Европы – отличный способ попасть в Лигу Чемпионов", – заявил Моуринью в интервью Sky Sports.
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|Команда
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|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18