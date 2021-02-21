Жозе Моуринью прокомментировал итог матча против "Вест Хэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился эмоциями после матча 25 тура АПЛ с "Вест Хэмом" (1:2).

"Конечно, мне грустно. Чувствую, результат должен был быть другим. Во втором тайме мы выглядели неплохо. У них великолепно сыграла оборона. Центральные защитники сделали матч для нас невероятно трудным.

В начале обоих таймов мы допустили грубые ошибки. Но во второй половине встречи команда пробовала все возможное для того, чтобы добиться успеха. Были моменты, мы попадали в штангу, били из хороших позиций. Должны были забить больше голов.

Сейчас тяжело думать о топ-4, первые четыре, пять команд набирают очки. Нам будет невероятно сложно.