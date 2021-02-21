Жозе Моуринью прокомментировал итог матча против "Вест Хэма"

Теги жозе моуриньютоттенхэмвест хэм юнайтед

Жозе Моуринью прокомментировал итог матча против "Вест Хэма"Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился эмоциями после матча 25 тура АПЛ с "Вест Хэмом" (1:2).

"Конечно, мне грустно. Чувствую, результат должен был быть другим. Во втором тайме мы выглядели неплохо. У них великолепно сыграла оборона. Центральные защитники сделали матч для нас невероятно трудным.

В начале обоих таймов мы допустили грубые ошибки. Но во второй половине встречи команда пробовала все возможное для того, чтобы добиться успеха. Были моменты, мы попадали в штангу, били из хороших позиций. Должны были забить больше голов.

Сейчас тяжело думать о топ-4, первые четыре, пять команд набирают очки. Нам будет невероятно сложно.

Лига Европы – отличный способ попасть в Лигу Чемпионов", – заявил Моуринью в интервью Sky Sports.

Читать также: Стало известно, во сколько обойдется "Тоттенхэму" увольнение Моуринью | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" в гостях разгромил "Милан"

"Интер" в гостях разгромил "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов