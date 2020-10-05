Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу над "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (6:1).

"Манчестер Юнайтед" не каждый день пропускает шесть голов в одном матче. Это историческая победа. Это важные три очка, так как до этого дома мы потеряли пять очков. Пропущенный гол на первой минуте никак не повлиял на нас.

Кто-то может сказать, что мы играли против 10 соперников на протяжении длительного времени и это верно. Но также можно сказать, что и в равных составах мы играли отлично", - приводит слова Моуринью BBC.

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