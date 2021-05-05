Жозе Моуринью - самый высокооплачиваемый тренер в истории "Ромы"

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Жозе Моуринью - самый высокооплачиваемый тренер в истории "Ромы"Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Как сообщает Corriere dello Sport, Жозе Моуринью, который уже со следующего сезона будет главным тренером "Ромы", станет самым высокооплачиваемым тренером в истории римлян.

По сообщению источника, португалец в Риме будет гарантировано получать 4 миллиона евро за сезон, а в случае успешного выступления сумма может вырасти до 7 миллионов.

Напомним, что вчера, 4-го мая было официально объявлено о том, что начиная с сезона 2021/2022, "Рому" тренировать Жозе Моуринью.

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