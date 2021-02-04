Жозе Моуринью: "Тренировать "Челси" не сложно"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу работы тренера в "Челси".

"У "Челси" всегда в наличии прекрасные игроки и отличная команда. Сильные тренеры рады работать в таких клубах. Состав дает большие возможности для успеха и завоевания трофеев.

Мне не кажется, что тренировать "Челси" очень сложно. Я трижды брал Премьер-лигу, Анчелотти и Конте становились чемпионами.